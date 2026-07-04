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Armurerie cambriolée: chasse à l'homme en Valais

Police valaisanne
Image d'illustrationImage: Police cantonale valaisanne

Encore une armurerie cambriolée: chasse à l'homme en Valais

Des inconnus ont cambriolé une armurerie à Sion (VS) la nuit dernière. Les auteurs sont recherchés. Hélicoptère et drones ont été mobilisés.
04.07.2026, 09:1104.07.2026, 09:11

Des inconnus ont cambriolé une armurerie à Sion dans la nuit de vendredi à samedi. Un important dispositif de recherches a été déployé pour retrouver les auteurs, a indiqué samedi la police cantonale valaisanne.

Les auteurs ont forcé la porte principale de l'établissement peu avant minuit. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule immatriculé en France.

Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse

Les recherches, qui se concentrent sur la région de Saint-Maurice, mobilisent de nombreuses forces de police et des moyens techniques importants. Un hélicoptère de l'armée équipé d'une caméra thermique et des drones sont notamment engagés.

Le Ministère public a ouvert une instruction. Aucune autre information ne sera communiquée pour l'heure afin de ne pas gêner l'enquête. (jzs/ats)

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