Incendie dans un gymnase vaudois: 1100 élèves évacués

Vendredi, un incendie s’est déclaré dans le Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne. Le bâtiment a dû être évacué.

Vendredi, vers 14h, les secours vaudois ont été avertis qu'un incendie s'était déclaré dans le Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne. Dépêchés, les pompiers ont rapidement pu maîtriser le sinistre. La police précise:

Par mesure de sécurité et en raison d’un fort dégagement de fumée, l’ensemble des occupants du site ont été évacués, soit quelque 1100 élèves et enseignants.

«Quelques personnes ont malgré tout été incommodées par les fumées. Elles ont reçu des soins sur place et ont pu regagner leur domicile», indique la police.

Une enquête est en cours pour identifier les causes du sinistre. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la brigade de police scientifique de la police de sûreté vaudoise.

Ce sinistre a nécessité l’intervention d’une vingtaine de sapeurs-pompiers des SDIS Broye-Vully et Lausanne, du Détachement Poste Médical Avancé (DPMA), d’un collaborateur de l’Etat majorcantonal de conduite (EMCC), d’un médecin du SMUR, d’une ambulance du CSU-Payerne, de quatre gendarmes et d’une inspectrice et un inspecteur du poste de Payerne, raconte le communiqué de police. (jah)