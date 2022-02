Comment sauver un wagon emporté par une avalanche? Réponse en 8 images

Quant à la voiture accidentée, les TPC vont devoir examiner si elle est gravement endommagée, notamment déterminer si le châssis est maillé ou non, a relevé M. Praz. Il est d'ailleurs encore trop tôt pour évaluer les coûts, sachant qu'une rame (deux voitures) coûte quelque six millions. (jah)

Et maintenant, quand est-ce que la ligne va rouvrir?

Acheminées par wagon spécial, deux grues ont soulevé le véhicule de 25 tonnes qui s'était renversé sur un terrain très pentu, a-t-il expliqué. Elles l'ont retourné dans la pente et soulevé avant de le poser sur les voies. En images, ça donne cela 👇

Plongez dans le monde de beauté de BRACK.CH et sentez-vous belle jusqu’au bout des ongles

Bouchons: quelle ville suisse est la plus horrible? Voici le classement

Macabre découverte impliquant un enfant et sa mère dans le Jura

Plus de «Suisse»

A 49 ans, elle est la plus vieille compétitrice des JO

Les plus lus

«Il faut maintenir l'obligation du masque dans les lieux publics»

Le nombre de cas diminue et la situation dans les hôpitaux se détend: est-ce déjà suffisant pour abandonner le masque dans les transports publics dans une semaine? Urs Karrer, vice-président de la Task force Covid, appelle à la prudence.

En une semaine, le Conseil fédéral pourrait lever presque toutes les mesures sanitaires, y compris l'obligation de porter un masque dans les transports publics. Qu'est-ce que cela implique pour les personnes vulnérables?

Urs Karrer: Nous enregistrons encore chaque jour près de 30 000 nouvelles infections dues au coronavirus. Si l'on ajoute le nombre de cas non déclarés, on estime qu'il y en a trois à quatre fois plus. Cela signifie qu'il y a environ un demi-million de personnes infectées en Suisse, mais que seuls 25 à 30% d'entre elles sont isolées après un test positif. Les personnes vulnérables dans les trains, les bus ou les trams sont donc exposées à un risque très élevé.