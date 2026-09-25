Un incendie s'est déclaré dans une usine dans le canton de Vaud

Un incendie s'est déclaré dans une usine de Lucens, dans le canton de Vaud. Alertswiss recommande de fermer portes et fenêtres aux habitants.

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Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la plateforme Alertswiss. Le canton de Vaud a alerté la population.

Contacté par la RTS, le commandant du Service de défense incendie et secours Haute-Broye Luc Grandjean, a confirmé qu'aucun blessé n'est à déplorer et aucune émanation polluante n'a été constatée.

Image: dr

Toujours selon la RTS, l'alarme a été déclenchée à 2h00 et le sinistre a été maîtrisé vers 4h30. L'intervention est désormais terminée.

Conséquence de cet incendie, un important dégagement de fumée a fortement perturbé la circulation autour du lieu de l'incident. (ats/svp)