5 mineurs romands dérobent un 4x4 et l'un d'eux meurt

Un témoin, arrivé juste après le tragique accident qui coûté la vie à un jeune Lausannois le 3 février au soir à Savigny (VD), est revenu sur le drame pour le média Le Matin.

C'est le 3 février aux alentours de 18h15 qu'un jeune de 15 ans a perdu la vie. Cinq mineurs vaudois, tous âgés de 15 ans, avaient pris la route dans un 4X4 dérobé aux parents du conducteur. A la hauteur de la route du Château à Savigny, le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule pour une raison encore inconnue. Ce dernier a fait plusieurs tonneaux, avant de finir sa course en contrebas de la route, dans un pré.

Une conductrice, arrivée sur les lieux juste après l'embardée, a relaté la scène au Matin. La voiture était sur le toit, au bas d'un talus, et quatre jeunes gens s'y trouvaient. L'un d'eux avait été extrait de l'habitacle, apparemment blessé. Les trois autres jeunes, indemnes, ont cependant répété à la conductrice qu'elle pouvait s'en aller, qu'ils allaient bien, «avec un grand sourire».

«Pour moi, ils avaient clairement fait une bêtise, mais l’urgence n’était pas celle-là» Le témoin au Matin

Alors que la conductrice décide d'appeler la police, deux jeunes s'enfuient vers la forêt, laissant en plan leur camarade mal en point, non sans révéler que personne n'était attaché dans la voiture. Le troisième garçon demandera à la conductrice de contacter l'ambulance, car son ami «vomit du sang», avant de s'enfuir également.

La conductrice, laissée seule avec le garçon blessé, et qui désormais «gisait à terre», attendra la police et les secours en l'assistant comme elle le pouvait, le recouvrant de sa doudoune, et prenant son pouls. «Il ne répondait pas. Je ne sais pas s’il respirait toujours», confie le témoin au matin. Arrivés sur place, les secours d'urgence ont tenté de ranimer le blessé pendant un long moment. Malgré leur intervention, le jeune est décédé sur place.

Les trois mineurs en fuite ont pour leur part été interpellés. Selon le témoin, le cinquième occupant n'était déjà plus sur les lieux de l'accident à son arrivée.

Dans le groupe, trois garçons viennent de Lausanne, dont la victime. L'un d'entre eux est domicilié à Epalinges, et le cinquième à Pully, selon les informations du Matin.

Une enquête a été ouverte par le Tribunal des mineurs.

