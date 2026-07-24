Troistorrents (VS): chute mortelle avec un véhicule de travail

Un drame s'est déroulé à Troistorrents, en Valais. Un homme a perdu la vie mercredi après-midi à la suite d'une chute avec son véhicule de travail.

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Un homme de 61 ans est décédé mercredi après-midi à Troistorrents (VS) après avoir fait une chute d'une trentaine de mètres avec un véhicule de travail. Les circonstances de l'accident font désormais l'objet d'une enquête du Ministère public valaisan.

Lors d'une manœuvre, l'homme aurait vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule avant de dévaler un talus boisé.

Après que plusieurs arbres ont ralenti sa chute, le véhicule de travail s'est immobilisé en contrebas d'un sentier pédestre. À l'arrivée des secours sur les lieux, l'homme de 61 ans était déjà décédé. (sda/ats)