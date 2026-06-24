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Lausanne: le marché de retour à la Riponne avec une nouveauté

Une vue de la place de la Riponne apres des renovations le vendredi 12 juin 2026 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
La Riponne après rénovations, à Lausanne, le 12 juin 2026.Image: KEYSTONE

Ce marché est de retour à Lausanne avec une nouveauté

Déplacé en 2024 en raison de travaux, le marché central fait son retour à la Riponne. Un espace dégustations sera mis en place.
24.06.2026, 09:3424.06.2026, 09:34

Le marché central de Lausanne retrouve son site historique de la Riponne, après deux ans de déménagement dû à des travaux. Ce retour est prévu dès mercredi prochain.

En août 2024, les travaux urgents de sécurisation, d'assainissement et d'électrification de la dalle du parking de la Riponne avaient contraint au déplacement provisoire du marché, rappelle mercredi la Ville de Lausanne. Environ 25 marchands avaient dû déménager à la rue Centrale et à la place Pépinet.

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«Le retour du marché à la Riponne répond à la volonté exprimée lors du sondage de novembre dernier, qui a mis en évidence l'attachement des usagères et usagers à un marché complet, vivant et ancré sur son site historique», poursuit le communiqué.

Un appel à projets

Nouveauté, un espace dégustations sera mis en place à la Riponne, «permettant à des producteurs de faire découvrir leurs produits et à des animations de prendre place au coeur du marché.» Un appel à projets sera aussi lancé pour permettre à des producteurs de boissons de venir présenter leur offre.

De son côté, la rue Centrale n'accueillera plus le marché le mercredi matin et sera rouverte à la circulation ce jour-là. Le marché du samedi y est maintenu. La place Pépinet continuera d'accueillir le marché tant les mercredis que les samedis. (jzs/ats)

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