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Vaud: un motard de 19 ans se blesse grièvement à Rossinière

Un motard de 19 ans se blesse grièvement à Rossinière (VD)

Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures [Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Un policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise photographie proche d& ...
La police vaudoise a dû intervenir dans le cadre de l'accident de Rossinière (image prétexte).Image: KEYSTONE
Un motocycliste de 19 ans, domicilié dans le canton de Fribourg, a été grièvement blessé dans un accident à Rossinière (VD). Son pronostic vital est engagé.
21.06.2026, 13:5521.06.2026, 13:55

Un motocycliste de 19 ans a été grièvement blessé samedi en fin d'après-midi dans un accident à Rossinière (VD). Son pronostic vital est engagé, a indiqué la police cantonale vaudoise dimanche.

Le jeune homme, titulaire d'un permis d'élève conducteur, circulait en direction de Bulle lorsqu'il a dévié de sa trajectoire avant une courbe. Il a quitté la chaussée pour une raison encore indéterminée et a terminé sa course dans un talus.

Domicilié à Fribourg

C'est le passager d'un autre véhicule qui a aperçu le motocycliste en contrebas de la route et a donné l'alerte. Le ressortissant suisse, domicilié dans le canton de Fribourg, a été héliporté par la Rega au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

La route est restée fermée durant six heures pour les besoins de l'intervention et du constat. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. (btr/ats)

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source: keystone / str
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