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Yverdon: une fillette agressée sexuellement à la bibliothèque

Yverdon: fillette de 6 ans agressée sexuellement à la bibliothèque
La bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains (VD).Image: bibliotheque.yverdon.ch

Une fillette agressée sexuellement dans une bibliothèque vaudoise

L'agresseur d'une enfant de six ans est activement recherché par la police vaudoise. Les faits sont survenus fin mai dans les toilettes de la bibliothèque d'Yverdon-les-Bains (VD).
18.06.2026, 13:3918.06.2026, 13:39

Une fillette de six ans a été victime d'attouchements dans les toilettes de la bibliothèque d'Yverdon-les-Bains le 29 mai dernier. Le Ministère public vaudois a ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt de plainte. L'agresseur n'a pas encore été identifié et est toujours activement recherché.

Le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand a confirmé jeudi à Keystone-ATS une information du 19h30 de la RTS, la veille.

«L'agression a eu lieu peu avant 16h00 dans les toilettes de l'établissement où un individu avait rejoint la fillette»

«La fillette a pu sortir des toilettes et alerter sa mère, avec qui elle s'était rendue à la bibliothèque, et qui a immédiatement contacté la police. La fillette a été prise en charge et menée au CHUV pour un constat usuel dans ce genre de cas. Elle a ensuite pu retourner au domicile familial», relate le Ministère public.

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Celui-ci a ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt de plainte et confié les investigations à la Brigade des moeurs de la police cantonale vaudoise. Des mesures d'instruction ont été immédiatement déployées.

«Elles n'ont pas permis – à ce stade – d'identifier l'auteur qui est toujours activement recherché et pourrait être lié à un autre cas d'attouchement en avril dernier dans un commerce yverdonnois. Il va sans dire que les autorités prennent cette affaire très au sérieux», écrit encore Derouand dans sa réponse. (jzs/ats)

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