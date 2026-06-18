Une fillette agressée sexuellement dans une bibliothèque vaudoise
Une fillette de six ans a été victime d'attouchements dans les toilettes de la bibliothèque d'Yverdon-les-Bains le 29 mai dernier. Le Ministère public vaudois a ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt de plainte. L'agresseur n'a pas encore été identifié et est toujours activement recherché.
Le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand a confirmé jeudi à Keystone-ATS une information du 19h30 de la RTS, la veille.
«La fillette a pu sortir des toilettes et alerter sa mère, avec qui elle s'était rendue à la bibliothèque, et qui a immédiatement contacté la police. La fillette a été prise en charge et menée au CHUV pour un constat usuel dans ce genre de cas. Elle a ensuite pu retourner au domicile familial», relate le Ministère public.
Celui-ci a ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt de plainte et confié les investigations à la Brigade des moeurs de la police cantonale vaudoise. Des mesures d'instruction ont été immédiatement déployées.
«Elles n'ont pas permis – à ce stade – d'identifier l'auteur qui est toujours activement recherché et pourrait être lié à un autre cas d'attouchement en avril dernier dans un commerce yverdonnois. Il va sans dire que les autorités prennent cette affaire très au sérieux», écrit encore Derouand dans sa réponse. (jzs/ats)