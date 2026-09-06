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Le canton de Vaud consacre un mois à l’estime de soi

Le canton de Vaud consacre un mois à l’estime de soi

Du 10 septembre au 10 octobre, le canton de Vaud organise une nouvelle édition du Mois de la santé mentale.
06.09.2026, 15:2706.09.2026, 15:27
La dernière étude sur la santé CSS révèle que 10% des jeunes hommes, en Suisse, âgés de 18 à 30 ans ne vont pas bien.
Cette année, conférences, ateliers, expositions et autres événements mettront l’accent sur l’estime de soi.Image: Shutterstock

La cinquième édition du Mois de la santé mentale, mise sur pied par le Département vaudois de la santé et de l'action sociale (DSAS), met cette année l'accent sur l'estime de soi. Du 10 septembre au 10 octobre, de nombreux événements sont prévus dans le canton sur cette thématique, dont des stands d'information, des conférences et ateliers ou encore un lunch santé.

Comme les années précédentes, un vaste programme est proposé dans les quatre coins du canton. De nombreux partenaires se sont impliqués et ont imaginé des formats variés pour aborder la santé mentale et l'estime de soi, indiquent les services du conseiller d'Etat Roger Nordmann. Séances de projection, journées avec stands photo ou de partage, tables rondes, ateliers, expositions, symposiums, concours d'arts plastiques, «café-philo» ou stand sur les marchés font partie des nombreuses offres.

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Le DSAS précise que le programme s'adresse à un public varié et que toutes les personnes intéressées sont invitées à y participer. «La santé mentale concerne l'ensemble de la population. Celle des jeunes constitue même l'un des défis cruciaux actuels. Ce mois symbolique donne une visibilité essentielle à cette thématique et met en contact les jeunes et moins jeunes avec des partenaires engagés sur le terrain, soit un moyen de savoir à qui demander de l'aide en cas de besoin», explique Nordmann, cité dans un communiqué.

Depuis 2022, le DSAS met la santé mentale à l'honneur entre le 10 septembre, Journée mondiale de la prévention du suicide, et le 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale. Cette action symbolique, portée par Santépsy, vise à sensibiliser sur cette thématique de santé et à informer sur les ressources disponibles en matière de prévention et d'accompagnement. Cette année, l'ensemble des cantons latins participe à cette démarche en proposant leurs propres événements.

www.vd.ch/sante-mentale (dal/ats)

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