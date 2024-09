Farewell North est un jeu contemplatif qui vous fait découvrir la beauté des paysages écossais. Image: Mooneye Studios

Voilà pourquoi ces jeux vidéo atypiques font un carton

Fini les jeux vidéo où on tire sur des zombies, place aux «cozy games» qui nous invitent à nous détendre et tisser des liens émotionnels avec d'autres personnages.

Fiona Scotoni / ch media

L'idée que les jeux vidéo favorisent tous l'agressivité peut être rangée dans le placard des vieux clichés. Le monde des jeux s'est trop diversifié pour laisser de la place à ce genre de généralisations. Outre les célèbres jeux de tir, dont l'objectif principal est de tuer des adversaires à l'aide d'armes à feu, il existe une multitude d'autres jeux aux mécaniques, intrigues et genres très variés.

L'antithèse des jeux de tir offensifs gagne en popularité. Farewell North en est un bon exemple: le jeu parle d'une amitié qui réchauffe le cœur et transporte les gamers dans la belle nature du Grand Nord.

Les jeux cozy

«Cozy games» est un nouveau terme désignant les jeux qui visent à créer une atmosphère relaxante et confortable. Ils se caractérisent par une mécanique de jeu calme et accessible, souvent sans grand stress ou défis complexes.

Au lieu de cela, ils offrent aux joueurs un environnement dans lequel ils peuvent se sentir à l'aise. Ces jeux accordent une grande importance à la chaleur émotionnelle, à la liberté créative et, souvent, à une esthétique accueillante et conçue avec amour.

L'un des représentants les plus connus des jeux confortables sont les Sims. Ce simulateur de vie permet une grande liberté créative en construisant des maisons et en s'occupant de l'aménagement et du paysage. Animal Crossing, très populaire également, suit un principe similaire, dans lequel des animaux parlants se déplacent dans un monde imaginaire mignon.

Colorer le monde de Farewell North

Le monde dans lequel on est plongé dans Farewell North ne semble pas particulièrement idyllique au premier abord. Il est gris et vide. Mais cela ne reste pas longtemps ainsi, car le protagoniste a la capacité de redonner des couleurs à l'environnement. On ne vit pas l'action du point de vue d'un humain, mais de celui de Chesley, un border collie.

Le chien explore un groupe d'îles dans le Grand Nord avec son compagnon humain. Il devient vite évident qu'il ne s'agit pas d'une simple promenade: sa propriétaire a en effet grandi à cet endroit et veut maintenant disperser les cendres de sa mère. Chesley l'aide à s'orienter sur le terrain en résolvant des énigmes, ainsi qu'à porter son lourd fardeau émotionnel.

Dès qu'une énigme est résolue, que le chemin se poursuit ou que Chesley a pu aider son humain, le paysage s'illumine de couleurs vives et saturées. On sourit malgré nous, car l'amitié entre les deux est vraiment agréable à regarder. Dans le jeu, il y a beaucoup de petites tâches qui n'ont pas de rapport direct avec l'action principale. Par exemple, Chesley et sa maîtresse réunissent des canetons avec leurs parents ou remettent une baleine à la mer. Les missions secondaires ont cependant toutes un point commun avec l'intrigue principale: l'empathie.

Plus d'empathie que d'agression

Le thème du lien émotionnel est bien mis en évidence par le fait qu'on incarne Chesley. Le border collie ne peut pas remonter le moral de sa maîtresse en lui parlant ou en la prenant dans ses bras. La communication est limitée, et pourtant il y a une profonde résonance émotionnelle. Les récits d'amitié entre chien et humain, ce n'est pas nouveau, mais ils parviennent toujours à nous toucher.

Dans Farewell North, cela n'y manque pas et crée une ambiance générale confortable. A cela s'ajoute le fait que la mécanique de jeu est relativement peu agitée. On regarde autour de soi, on réfléchit et on essaie. Il n'y a pas de tension ni de moments d'angoisse. Toutes ces caractéristiques font de Farewell North un jeu ambassadeur des fameux «cozy games».

Ralentir le ryhtme

Bien que le terme soit récent, le principe ne l'est pas du tout. De nombreux jeux qui n'ont pas été spécialement conçus à cet effet peuvent être joués de manière tranquille en réduisant le niveau de difficulté. Cette manière tranquille de jouer connaît un sursaut de popularité en ce moment, notamment grâce aux réseaux sociaux. Depuis quelques années déjà, la tendance est au ralentissement de la vie, en contrepoint de ladite «hustle culture». Celle-ci glorifie le travail excessif, la productivité constante et la recherche du succès à tout prix, souvent au détriment de la santé physique et mentale.

Le courant opposé – le «slow living» - met au contraire l'accent sur l'attention, la simplicité et la décélération afin de rendre la vie plus consciente et moins stressante. Le besoin d'une vie simple, heureuse et détendue se manifeste désormais dans le monde des jeux vidéo avec les «cozy games».

Sous les hashtags correspondants, un contraste saisissant apparaît avec les adolescents déchaînés qui s'énervent devant leurs écrans: une ambiance qui dégage de la chaleur et qui met en avant le côté relaxant des jeux vidéo. Qu'il s'agisse d'aménager une maison virtuelle, d'entretenir des relations ou d'explorer un monde charmant, les jeux comme Farewell North invitent à se plonger dans un univers calme et souvent idyllique.

