A Lavaux, le mazout disparait comme par magie

Depuis le début du mois de mars, cinq cas de vols de mazout ont été dénoncés aux services de police du canton de Vaud. L'essentiel des infractions a été perpétré dans les domaines de vignerons de Lavaux.

La Police cantonale vaudoise a confirmé, mardi, que ces vols soulèvent de nombreuses questions, a rapporté la RTS mercredi. Ces infractions sont, en temps normal, peu courantes. Un seul cas n'a été rapporté dans le canton pour janvier et février, avant le début de la guerre en Ukraine et la flambée des prix du mazout.

«Le chauffage était froid. (...). Je suis allé vérifier ma citerne et là j'ai constaté que la jauge était à zéro. Je venais pourtant de la remplir un mois et demi auparavant», a déclaré l'une des victimes à la RTS. Selon lui, sa cuve contenait environ 1700 litres de mazout au moment du vol. Valeur actuelle sur le marché: plus de 2500 francs.

Une enquête pénale est en cours pour déterminer comment une telle quantité a pu être extraite sans éveiller les soupçons. La Police Lavaux appelle à la vigilance et incite les vignerons du district à verrouiller les accès à leurs citernes et réservoirs. (sia)