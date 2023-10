Le socialiste Pierre-Yves Maillard réalise un exploit

Le président de l'Union syndicale suisse (USS) et ex-conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, 55 ans, a dépassé les 101'880 suffrages. Son ancien collègue de gouvernement Pascal Broulis se classe second, remportant 43,2% des suffrages pour un total de 85 771 voix.

Le 16 octobre 1637, l’heure de l’horloger zurichois Rudolf Stadler avait sonné. À 32 ans, le premier horloger de la cour du shah de Perse mourut exécuté par l’épée à Ispahan. Son histoire ressemble à un conte des Mille et Une Nuits.

En 1627, l’ambassadeur impérial Johann Rudolf Schmid, qui devint plus tard Johann Rudolf, baron de Schwarzenhorn, se rendit de Vienne à Constantinople pour une mission diplomatique délicate. Il était entre autres accompagné de l’horloger zurichois Johann Rudolf Stadler, alors âgé de 22 ans. Cette expertise était très demandée à la Sublime Porte, car les horloges, en particulier celles complexes à automates, comptaient parmi les tributs annuels payés par l’empereur au sultan et constituaient l’un des cadeaux diplomatiques les plus prisés de l’époque. Elles nécessitaient un entretien et un suivi professionnels constants.