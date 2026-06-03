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Un piéton tué sur l'autoroute près de Bex (VD)

Un piéton tué sur l'autoroute près de Bex (VD)

Un automobiliste qui circulait sur l'A9 près de Bex (VD) a percuté mardi soir, vers 22h00, un piéton qui se trouvait aux abords de la berme centrale. L'enquête devra déterminer les circonstances de cet accident.
03.06.2026, 18:2403.06.2026, 18:24

Le choc s'est produit à la hauteur de la jonction de Bex-Sud. L'automobiliste, qui circulait en direction du Valais, s'est déplacé sur la voie de gauche afin de faciliter l'entrée sur l'A9 d'un usager en provenance de Bex. Il a alors heurté le piéton qui se trouvait aux abords de la berme centrale, annonce mercredi la police vaudoise.

Le piéton, dont l'identité reste à établir formellement, est décédé sur place, malgré l'intervention rapide des secours. Le Ministère public a ouvert une enquête. Ce secteur de l'autoroute a été fermé pendant plusieurs heures à la circulation pour le constat. (sda/ats)

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