bien ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Daillens (VD): L'eau du robinet est toujours contaminée

Eau du robinet probl
Keystone

L'eau du robinet est toujours contaminée dans cette commune romande

L'eau du robinet, même bouillie, reste impropre la consommation ce week-end à Daillens (VD). Un service de distribution d'eau en bouteilles a été mis en place.
11.10.2025, 14:3811.10.2025, 16:15

La commune avait annoncé vendredi que les sources de la Mollombaz, qui alimentent en partie la commune, ont été polluées aux hydrocarbures. Les employés communaux ont purgé l'entier du réseau entre vendredi et samedi, écrit la commune dans un communiqué samedi.

Des tests sont actuellement effectués pour s'assurer que la nappe phréatique n'est pas contaminée. Si ces derniers sont positifs, l'eau de la nappe sera suffisante et pompée pour alimenter l'entier du réseau communal ces prochains jours.

La commune rappelle que l'eau du réseau peut toujours servir pour les besoins sanitaires comme la douche, le lavage de mains ou les machines à laver mais pas pour se laver les dents.

La commune distribue de l'eau

En attendant, la population a la possibilité de s'approvisionner en eau en bouteille auprès des commerces locaux et de l'administration communale.

Boire l'eau du robinet est interdit dans cette commune romande

Les employés des communes de Penthalaz, Penthaz et Bussigny ont notamment prêté main forte au personnel communal de Daillens pour alimenter les familles des maisons foraines reliées au réseau et permettre aux agriculteurs d’abreuver le bétail et les poulaillers.

La police cantonale, la protection civile, les sapeurs-pompiers (SDIS), l’Etat major cantonal en cas de crise et les services cantonaux concernés se sont également mobilisés autour de la Municipalité pour gérer cette situation.

(sda/ats)

Thèmes
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
L'abolition de la valeur locative va doper les prix des logements
Jeu sexuel ou meurtre? Genève rejuge un riche avocat
A Genève, un riche avocat répond face à la justice de la mort de sa femme. Lui assure qu'il s'agissait d'une pratique sexuelle extrême. Après dix ans et de multiples rebondissements, le procès s'achève ce vendredi.
Le jour venait à peine de se lever sur Genève. Le 28 février 2016, à 6h52, un riche avocat soleurois a appelé les urgences au Grand-Saconnex pour signaler le décès de sa femme. Un quart d'heure plus tôt, il avait téléphoné à sa belle-fille. Mais la victime était déjà morte depuis plus de 45 minutes. Alors, féminicide ou jeu sexuel fatal?
L’article