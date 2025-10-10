Une pollution du réseau d'eau a été détectée jeudi à Daillens (VD) (image d'illustration). Image: Shutterstock

Boire l'eau du robinet est interdit dans cette commune romande

Le réseau d'eau est pollué à Daillens (VD). Sa consommation, même bouillie, est interdite jusqu'à nouvel ordre.

Une pollution du réseau d'eau a été détectée jeudi à Daillens (VD). Les autorités communales indiquent vendredi qu'il est dès lors strictement interdit de consommer l'eau du robinet, y compris l'eau bouillie, jusqu'à nouvel avis.

Elle peut être utilisée uniquement pour la lessive, le nettoyage et les sanitaires.

Des analyses sont en cours et une nouvelle communication sera diffusée dès que la situation sera rétablie, précise encore la Municipalité de Daillens sur le site internet de la commune. (jzs/ats)