assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Pollution: boire l'eau du robinet est interdit à Daillens

Une pollution du réseau d&#039;eau a été détectée jeudi à Daillens (VD) (image d&#039;illustration).
Une pollution du réseau d'eau a été détectée jeudi à Daillens (VD) (image d'illustration).Image: Shutterstock

Boire l'eau du robinet est interdit dans cette commune romande

Le réseau d'eau est pollué à Daillens (VD). Sa consommation, même bouillie, est interdite jusqu'à nouvel ordre.
10.10.2025, 12:2410.10.2025, 12:24

Une pollution du réseau d'eau a été détectée jeudi à Daillens (VD). Les autorités communales indiquent vendredi qu'il est dès lors strictement interdit de consommer l'eau du robinet, y compris l'eau bouillie, jusqu'à nouvel avis.

Elle peut être utilisée uniquement pour la lessive, le nettoyage et les sanitaires.

Pollution de l’eau potable issue du Léman: ce que l’on sait

Des analyses sont en cours et une nouvelle communication sera diffusée dès que la situation sera rétablie, précise encore la Municipalité de Daillens sur le site internet de la commune. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Ces gens avaient très envie de boire de la bière
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
Ils veulent taxer les «super-riches» suisses pour sauver le climat
Dans son initiative «pour l'avenir», la Jeunesse socialiste demande un impôt de 50% sur les successions pour financer la transformation écologique de l'économie suisse. Le texte sera soumis au vote populaire le 30 novembre prochain.
Les «super-riches détruisent le climat et la démocratie. Ils doivent passer à la caisse pour la lutte contre la crise climatique», selon la Jeunesse socialiste (JS). Elle a défendu jeudi son initiative populaire fédérale «pour l'avenir».
L’article