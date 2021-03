Suisse

Vaud

La Suisse dépense 2,9 milliards de francs pour nos routes



Image: shutterstock

La Suisse dégaine 2,9 milliards de francs pour nos routes

La Confédération dévoile ses plans de 2021 visant à améliorer les routes actuelles et terminer celles en construction. Un projet de 2,9 milliards de francs qui couvre toute la Suisse.

C'est un projet qui risque de très fortement perturber nos virées helvétiques ces prochains mois, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. En 2021, 2,9 milliards de francs seront destinés à la reconstruction de nombreuses routes et autoroutes suisses. Un montant récemment voté par le Parlement dans le cadre du budget de la Confédération. Huit tronçons sont concernés et relie plusieurs villes suisses, dont les romandes mentionnées ci-dessous:

Villes romandes concernées par les programmes routiers de 2021

Des travaux d' entretien

Pour entretenir et aménager ses routes suisses, la Confédération a prévu de dépenser 1,8 milliards de francs.

396 millions en plus seront réservés à l'élargissement de six tronçons. Voici les tronçons romands concernés:

l'A1 entre Etoy et Ecublens

l'A1 entre Yverdon et Arrissoules

A ceci, s'ajoutent 439 millions de francs qui se concentreront dans l'entretien des espaces verts ainsi que le déblaiement et la réparation des dommages causés par des accidents de la route.

Reprise des constructions laissées en suspens

La Confédération a également décidé de terminer ses différents réseaux actuellement en construction. Voici celles se trouvant en Suisse romande:

l'A1 dans la jonction du Grand-Saconnex (GE)

l'A9 entre Vennes et Chexbres

l'A9 entre Martigny et les environs

l'A16 entre Tavannes et le Champ-de-Boujean

Ce programme nécessitera 249 millions de francs, impliquant 139 millions pour celles se trouvant dans le Valais, 13 millions pour celles à Berne et 32 millions pour d'autres villes suisses-allemandes.

La liste complète des travaux routier réalisés en Suisse alémanique se trouve juste ici. (ats/mndl)

Les routes suisses se renouvellent, mais restent en moyenne toujours les plus chères du monde Une étude dévoilée le 11 mars 2021 démontre que l'accès au réseau routier suisse est en moyenne le plus cher du monde. Le montant de ses vignettes (40 francs annuels par habitant), le péage de son tunnel du Grand-Saint-Bernard (31 francs) et de son tunnel de Munt la Schera (16 francs) le place en tête de peloton. Il est suivi de loin par l'Autriche et les îles Féroé. budgetdirect.com