La canicule va-t-elle compromettre l'apéro du Conseil fédéral?

En 2024, la présidente de la Confédération Viola Amherd a servi la raclette dans son canton d'origine, le Valais. Image: admin

La sortie annuelle du Conseil fédéral est-elle dangereuse?

Le Conseil fédéral effectue, jeudi et vendredi, sa sortie annuelle. Destination: le canton de Vaud, placé en alerte canicule de niveau 4. Que recommande l'Office fédéral de la santé publique?

Stefan Bühler / ch media

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Comme chaque année avant la pause estivale, l'ensemble du Conseil fédéral part pour sa traditionnelle course d'école. Cette fois-ci, le collège se rend chez le président de la Confédération, Guy Parmelin: dans le canton de Vaud.

Le programme détaillé de l'excursion n'est pas encore connu. Mais l'expérience des années précédentes et quelques informations glanées en coulisses permettent déjà d'en deviner les grandes lignes: la joyeuse troupe visitera probablement l'un ou l'autre site culturel ou économique. Une rencontre avec la population est notamment prévue ce jeudi à Aubonne. Une promenade en bateau sera probablement aussi au programme. Entre deux étapes, plusieurs occasions seront offertes aux médias de photographier ou filmer le gouvernement.

Qu'est-ce qui change?

Jusqu'ici, rien de très nouveau. La grande différence cette année, ce sont les températures. Plusieurs des lieux visités par le Conseil fédéral se trouvent dans une zone soumise à une alerte canicule de niveau 4. Autrement dit, on parle de températures dépassant les 34°C à l'ombre. Selon le site fédéral naturgefahren.ch, cela correspond à un niveau de «grand danger».

Le Conseil fédéral s'apprête donc à vivre l'une de ses sorties les plus chaudes – si ce n'est la plus chaude. Et cela avec un gouvernement dont l'âge moyen avoisine les 62 ans.



Quelles sont les recommandations dans une telle situation? Voici ce que dit l'Office fédéral de la santé publique (OFSP):

Eviter le soleil direct et rester à l'ombre ou dans des endroits frais.

Porter des vêtements légers et utiliser une literie légère.

Prendre des douches ou des bains frais.

Les linges froids sur le front et la nuque ainsi que les bains froids pour les mains et les pieds aident également à refroidir le corps.

Autant dire que cela promet des images inédites du traditionnel voyage du Conseil fédéral!

Les autorités recommandent aussi de «boire régulièrement», de «consommer des fruits riches en eau» et rappellent que «les aliments salés permettent de compenser la perte de minéraux provoquée par une forte transpiration». Voilà qui ressemble fort à une invitation à l'apéro. Peut-être faudrait-il simplement l'organiser non pas en plein air comme d'habitude, mais dans une cave fraîche sur les coteaux du Léman.



Mais l'OFSP vient une nouvelle fois jouer les trouble-fête en précisant:

«Renoncez aux boissons alcoolisées!»

Reste à voir à quel point le Conseil fédéral prendra au sérieux les recommandations de sa propre autorité sanitaire. (adapt. tam)