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Tessin: un cueilleur de champignons meurt

Un champignonneur perd la vie dans une chute en montagne au Tessin

Prugiasco
Prugiasco.Image: wikimedia
Le septuagénaire cueillait des champignons au sommet d’une paroi lorsqu’il a chuté de 50 mètres. La Rega l’a héliporté vers un hôpital.
12.08.2026, 12:3512.08.2026, 12:35

Un homme de 75 ans a perdu la vie dimanche en fin d'après-midi à la suite d'une chute dans les montagnes de Promesciallo, sur le territoire de Prugiasco. Ce Suisse domicilié dans la région de Locarno était occupé à la cueillette de champignons au sommet d'une paroi rocheuse quand il a chuté d'environ 50 mètres, a indiqué la police cantonale mercredi.

On ignore pour l'heure les causes exactes de la chute. Des agents de la police cantonale et les secouristes de la Rega sont intervenus sur place, précise la police tessinoise. Après avoir prodigué les premiers soins à l’homme, ils l’ont transporté en hélicoptère à l’hôpital. Mais, selon les médecins, la victime présentait des blessures si graves que sa vie était en danger.

Mardi, c'est un Italien de 27 ans qui s'est grièvement blessé en faisant une chute de 10 mètres à Cevio, dans le val Bavona. Le jeune homme, domicilié en Italie, effectuait des travaux liés à l'élevage sur un alpage quand il est tombé, aux alentours de 20h00. Il a été héliporté vers un hôpital. La gravité de ses blessures est telle que sa vie est en danger, précise la police cantonale (jah/ats)

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