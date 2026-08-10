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Un motard perd la vie dans le canton de Vaud

Un motard perd la vie dans le canton de Vaud

Un homme de 48 ans a lourdement chuté à moto dimanche à Rossinière (VD). Les secours n'ont rien pu faire.
10.08.2026, 14:2710.08.2026, 14:27
Un motocycliste perd la vie suite à une collision près d&#039;Avenches Une patrouille de policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise place un panneau police proche d&#0 ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Un motard de 48 ans a perdu la vie dimanche à Rossinière (VD). Alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement, il est entré en collision avec un véhicule de livraison qui obliquait à gauche. Il est décédé sur place malgré les premiers soins prodigués par des témoins puis par des ambulanciers.

L'accident s'est produit vers 11h00 sur la route principale au lieu-dit La Chaudanne. A la suite du choc, le motocycliste a lourdement chuté sur la chaussée, glissé et heurté un élément de signalisation, annonce lundi la police cantonale vaudoise.

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Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. La route principale entre Rossinière et les Moulins a été fermée pour les besoins du constat. L'accident a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles, d'une ambulance et de la Rega. (jzs/ats)

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