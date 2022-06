Le congé parental fait son chemin dans le canton de Vaud

Pierre Dessemontet (gauche), Syndic d'Yverdon et Jessica Jaccoud (droite), présidente du PS Vaud, lors du dépôt des signatures pour l'initiative pour un congé parental vaudois, le 7 juin 2022. Image: sda

En terres vaudoises, l'initiative réclamant un congé parental de 34 semaines à répartir entre les deux parents vient d'aboutir.

Le texte, muni de quelque 13 661 signatures sur les 12 000 requises, a été déposé par le Parti socialiste auprès de la Chancellerie cantonale. Le texte était soutenu par les partis de gauche, des associations et des syndicats. Mais au fait, qu'envisage-t-il?

Le projet 👇

Sur les 34 semaines de congé parental:

16 semaines iraient à la femme.

14 semaines à l'autre parent.

4 semaines seraient à se partager entre les deux parents.

Outre une meilleure répartition des tâches et une meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle, ce congé est aussi un moyen de lutter contre la discrimination à l'embauche, estiment les initiants. En outre, il permettrait aux deux parents de tisser un lien fort avec l'enfant dès sa naissance.

Pour rappel, la Confédération prévoit actuellement un congé de 14 semaines pour les mères et de 2 semaines pour les pères. Le coût du projet vaudois est estimé à 136 millions de francs par an. Son financement serait assumé de manière tripartite par l'Etat, l'employeur et l'employé, à raison de 45 millions environ chacun.

Mais la route est encore longue...

Le succès rencontré par l'initiative dans tout le canton confirme la nécessité d'une politique familiale plus progressiste et plus en phase avec les réalités professionnelles actuelles, écrit le PS Vaud mardi dans un communiqué.

«Il s'agit d'un signal fort en faveur d'un nouveau modèle. Nous nous réjouissons d'en débattre devant le Grand Conseil», a déclaré Jessica Jaccoud, sa présidente, à Keystone-ATS.

En effet, il s'agit désormais pour le Conseil d'Etat de se saisir du texte - et, éventuellement, d'élaborer un contre-projet.

L'initiative, avec ou sans contre-projet, sera ensuite traitée par le Parlement. En cas d'approbation, elle entrera en vigueur. Dans le cas contraire, elle sera soumise au peuple. Un processus qui peut bien prendre quelques années, estime Jessica Jaccoud. (mbr/ats)