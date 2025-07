Un train est tombé en panne dans le tunnel du Zimmerberg, entre Zurich et Zoug (image d'archives). Image: KEYSTONE

Un train CFF en panne dans un tunnel, les passagers évacués

Un train en panne a bloqué le trafic ferroviaire entre Zurich et Zoug. La situation est revenue à la normale en fin de matinée.

Un train en panne dans le tunnel du Zimmerberg a paralysé le trafic ferroviaire entre Zurich et Zoug durant toute la matinée de mercredi. Ses voyageurs ont finalement dû être évacués et transférés sur un autre convoi.

L'InterRegio en panne s'est immobilisé dans le tunnel sur un tronçon sans double voie et ce, en raison d'un problème de freins, indiquent les CFF. La climatisation de ses voitures a continué à fonctionner en attendant que les voyageurs soient évacués. Le train a ensuite été tracté hors du tunnel.

Un service de bus a été mis en place entre Thalwil (ZH) et Zoug durant la perturbation. Les usagers souhaitant se rendre de Zurich à Lucerne et inversement ont dû passer par Olten (SO) ou par une ligne RER.

Le trafic ferroviaire a pu reprendre normalement en fin de matinée. (jzs/ats)