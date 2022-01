L'évacuation de la ZAD du Mormont inquiète des experts de l'ONU

La «Zone à défendre» de la colline du Mormont avait été évacuée en mars 2021. Image: sda

Trois rapporteurs spéciaux de l'ONU s'inquiètent des allégations de recours excessif à la force lors de l'évacuation des zadistes du Mormont (VD) en mars dernier. Le canton de Vaud a répondu récemment à leur courrier.

Après cinq mois d'occupation, la police avait évacué fin mars le site du cimentier Holcim. Interpellés, au moins 37 zadistes qui avaient refusé de donner leur identité ont été condamnés à 60 ou 90 jours de peine privative de liberté par ordonnance pénale.

Préoccupée par les accusations et les sanctions prononcées contre les zadistes, Amnesty International avait relayé ses inquiétudes à plusieurs experts indépendants de l'ONU.

Image: sda

Dans un courrier début novembre à l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève Jürg Lauber et rendu public 60 jours après son envoi, les experts onusiens font part de leurs «préoccupations». Ces sujets les inquiètent particulièrement:

les arrestations, les conditions de détention et les accusations de détentions arbitraires de manifestants et du personnel médical

de manifestants et du personnel médical les peines auxquelles pourraient être condamnés certains manifestants

Plus largement, ils estiment que les actions des militants au Mormont constituent de la désobéissance civile pacifique et que celle-ci est protégée par le droit international. Selon eux, les peines «ne semblent pas» être proportionnées par rapport aux «objectifs légitimes» de ces personnes.

Certains ont répondu «violemment»

Dans sa réponse reçue par l'ONU fin décembre, le Département vaudois de l'environnement et de la sécurité (DES) conteste la présentation de certains faits:

«Les allégations d'usage excessif de la force par la police ne sont pas étayées et sont contestées par le canton de Vaud»

Il explique aussi que, contrairement aux indications relayées auprès de l'ONU, les militants n'étaient pas que des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. Ils faisaient partie «de groupes hétérogènes, d'obédiences diverses, animés par des causes, des objectifs et des modes d'action divergents», a ajouté le DES.

Et de même, il fait remarquer que, si la majorité des zadistes étaient pacifiques, d'autres ont répondu violemment à l'intervention policière, qui avait été rendue possible par une décision de justice. De plus, aucun blessé grave n'a été déploré et des journalistes et observateurs étaient présents. (ats)