Un incendie s'est déclaré vendredi soir à Ecublens. Image: Facebook

Un incendie s'est déclaré dans l'Ouest lausannois

Un incendie accompagné d'un fort dégagement de fumée s'est déclaré à Ecublens (VD) dans une entreprise de récupération de matériaux. Une alerte aux fumées a été lancée.

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Vendredi soir, un important incendie s'est déclaré à Ecublens dans l'entrepôt de l'entreprise Thévenaz-Leduc, un centre de recyclage de métaux et de déchets industriels. Le canton de Vaud a alerté la population via la plateforme AlertSwiss.

Selon le porte-parole de la police cantonale cité par 20 Minutes, ce sont des carcasses de voitures qui brûlent. «Une haute colonne de fumée est visible depuis l'autoroute et passe par-dessus les voies de chemin de fer des CFF.»

La population de l'Ouest lausannois a été invitée à fermer les fenêtres et les portes et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation. Il est également recommandé d'éviter la zone concernée et d'informer les voisins. (ag/ats)