Deux jeunes à scooter impliqués dans un accident à Lausanne
Un accident est survenu ce samedi après-midi dans la capitale vaudoise. Deux jeunes ont été touchés.
La circulation était perturbée peu avant 17h ce samedi sur l'avenue Mon-Repos, à Lausanne, en raison d'un accident.
Contactée, la police cantonale vaudoise confirme et indique que deux jeunes à scooter sont impliqués dans l'événement. Leurs vies ne seraient «a priori» pas en danger.
Un témoin a vu une ambulance partir vers 16h55. Le secteur a été bouclé pour les besoins de l'intervention.
Selon la police cantonale vaudoise, les circonstances qui ont mené à l'accident restent pour l'heure indéterminées. (jzs)
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