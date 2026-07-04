Avenue de Mon-Repos, ce samedi à Lausanne. Image: watson

Deux jeunes à scooter impliqués dans un accident à Lausanne

Un accident est survenu ce samedi après-midi dans la capitale vaudoise. Deux jeunes ont été touchés.

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La circulation était perturbée peu avant 17h ce samedi sur l'avenue Mon-Repos, à Lausanne, en raison d'un accident.

Contactée, la police cantonale vaudoise confirme et indique que deux jeunes à scooter sont impliqués dans l'événement. Leurs vies ne seraient «a priori» pas en danger.

Image: watson

Un témoin a vu une ambulance partir vers 16h55. Le secteur a été bouclé pour les besoins de l'intervention.

Selon la police cantonale vaudoise, les circonstances qui ont mené à l'accident restent pour l'heure indéterminées. (jzs)

