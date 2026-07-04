Presque tous les hérissons accueillis au centre de soins souffrent de graves lésions pulmonaires, probablement dues à la consommation de limaces. Image: dr

«Certains ne peuvent presque plus respirer»: les hérissons suisses vont mal

Les hérissons de Suisse vont vraiment mal, affirment les bénévoles qui leur viennent en aide. Les centres de sauvetage constatent une nette dégradation de leur état de santé.

Deborah Stoffel / ch media

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La vétérinaire Sandra Boutellier ne mâche pas ses mots: l'état de santé des hérissons s'est massivement dégradé au cours de ses trois années d'activité en tant que vétérinaire pour trois centres suisses de sauvetage de hérissons.

Elle examine environ 60 hérissons par mois. Depuis cette année, elle ne voit «pratiquement plus que des animaux fortement amaigris, déshydratés et gravement blessés».

Une nette dégradation

Ce que tous les hérissons malades ont en commun, c'est une grave maladie pulmonaire due à une infestation sévère de vers pulmonaires, provoquée par la consommation de limaces. Sandra Boutellier suppose que les hérissons mangent davantage de limaces parce qu'ils ne trouvent pas assez d'insectes.



Or, les limaces ne devraient pas figurer en tête du menu des hérissons. Un hérisson adulte a besoin d'environ 150 grammes d'insectes par jour, soit l'équivalent d'au moins 300 grillons.

Les animaux examinés par Sandra Boutellier sont tous amaigris. La vétérinaire a également constaté, cette année, une hausse du nombre d'avortements chez les femelles gestantes, c'est-à-dire de bébés qui meurent encore dans le ventre de leur mère. Elle regrette:

«Ces observations m'inquiètent beaucoup d'un point de vue vétérinaire et laissent présager une évolution préoccupante de la population de hérissons.»

La situation des hérissons en Suisse inquiète les centres d'accueil et les vétérinaires qui s'en occupent. Image: dr

Un inquiétant constat en Suisse et ailleurs

Le mauvais état de santé des hérissons se reflète aussi dans les chiffres des centres suisses de sauvetage. Sur le Plateau, 116 jeunes hérissons et bébés ont déjà été recueillis cette année. A la même période l'an dernier, ils n'étaient que 49.

Doris Nagl, de l'association Igelhilfe Mittelland, raconte que de nombreuses mères hérissons passent la journée à courir à la recherche de nourriture et, lorsqu'elles n'en trouvent plus, finissent par abandonner leurs petits.

Doris Nagl confirme elle aussi que presque tous les hérissons recueillis présentent des lésions pulmonaires:

«Certains ne peuvent presque plus respirer, si bien que nous devons les euthanasier»

Les hérissons grignotent tout ce qu'ils trouvent, y compris, en cas de besoin, de la nourriture pour oiseaux. Doris Nagl explique:

«Cela leur remplit certes l'estomac, mais les hérissons ne peuvent pas la digérer.»

L'association Pro Igel Suisse a lancé en début de semaine une enquête auprès de tous les centres suisses de sauvetage de hérissons ainsi qu'au sein du réseau européen dédié à ces animaux. Les retours obtenus jusqu'ici confirment largement l'expérience de l'Igelhilfe Mittelland. Monika Waelti, de Pro Igel Suisse, confirme:

«Dans la région de Berne, de Bâle, ainsi que dans celle de Zurich et de Lucerne, la situation est tout aussi grave.»

En Angleterre également, par exemple, les centres auraient déjà recueilli beaucoup plus de bébés hérissons que d'ordinaire à cette période de l'année. Beaucoup ne peuvent plus être sauvés. «Ceux qui atterrissent dans un centre de sauvetage ne sont que la partie visible de l'iceberg, et ce sont en réalité les plus chanceux», poursuit Monika Waelti. Dans les régions situées en altitude, les hérissons se portent un peu mieux.

Les jardins trop stériles sont aussi en cause

On sait depuis longtemps que les hérissons ne trouvent pas de nourriture dans de nombreux jardins. Monika Waelti souligne:

«Pour un hérisson, une pelouse stérile a la valeur nutritive d'un mouchoir en papier»

Une prise de conscience commence certes lentement à s'installer, admet-elle. Mais ce processus prend du temps:

«Les gens se rendent compte qu'il est aussi meilleur pour leur propre santé psychique d'avoir un peu de nature sauvage autour d'eux plutôt qu'une pelouse stérile ou un désert de pierres.»

A la fois triste et déterminée, Monika Waelti poursuit:

«Nous devons faire traverser cette période aux hérissons, jusqu'à ce qu'absolument tout le monde ait compris que nous devons leur laisser plus de place. Sinon, dans 20 ans, nous ne les verrons plus que dans les livres d'images.»

Ce qu'il est possible de faire, en particulier durant les longues périodes de canicule, consiste à placer une coupelle d'eau fraîche et de la nourriture pour hérissons dans un endroit protégé du jardin. A noter que toute nourriture ne convient pas aux hérissons. On trouve les informations nécessaires sur le site Internet de Pro Igel. La nourriture pour chats de haute qualité et sans céréales constitue une bonne alternative.

Les informations sur le hérisson et sur ce que l'on peut faire pour lui sont disponibles sur pro-igel.ch.