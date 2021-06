L'appli «SocialPass» pompe trop de données

Le Montreux Jazz brave le Covid et dégotte des têtes d'affiche

Woodkid, Ibrahim Maalouf ou Zucchero, le Montreux jazz festival vient de dévoiler le programme de son édition, si spéciale, qui aura lieu du 2 au 17 juillet. Et chez watson, on a nos petits favoris.

Condensée sur quatre scènes, deux payantes et deux gratuites, la 55e édition du Montreux Jazz accueillera entre 1200 et 1500 personnes par jour, du 2 au 17 juillet. L'ouverture de la billetterie aura lieu le 8 juin à midi. La programmation complète et toutes les informations pratiques se trouvent ici.

(jch)