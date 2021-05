Un mystérieux sarcophage de la reine Berthe ouvert à Payerne

Abrite-t-il une reine du Moyen Age? Est-ce un faux tombeau? Ce qui est sûr c'est qu'il contient de vrais ossements. La chasse à la dépouille de la reine Berthe continue, néanmoins, avec 10 000 francs à la clé.





Le «faux» tombeau de la mythique reine Berthe de Souabe a été ouvert, jeudi, sur le site de l'Abbatiale de Payerne (VD). Faux? Oui, car le sarcophage a été installé en 1818 dans l'église et n'avait encore jamais été ouvert. Néanmoins, il existe une chance que ce soit ses vrais os dedans:





En parallèle à l'étude des ossements, une chasse aux trésors géante pour trouver la dépouille royale se poursuit avec, à la clé, 10 000 francs à gagner. Les résultats des analyses devraient être connus d'ici la fin juin.