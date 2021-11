Vidéo

Zemmour à Genève: alerte à la bombe et manifestation

Le polémiste français est arrivé à l'hôtel Hilton de Genève, qui a été en partie évacué suite à une alerte au colis piégé. Pendant ce temps, un millier de personnes manifestent contre sa venue. watson est sur place.

L'hôtel Hilton au Grand-Saconnex (GE), où se tient le dîner-débat d'Eric Zemmour, a en partie été évacué en raison d'alertes aux colis piégés. Le groupe de déminage de la police genevoise a procédé à des vérifications. Rien de suspect n'a été trouvé.

Pendant ce temps, Eric Zemmour est arrivé sur place, tout comme les invités à la soirée, qui devrait réunir 300 participants.

Nous joignons James par téléphone. James, un prénom d’emprunt, est à l’intérieur avec les invités. Il est 20h25 et le dîner-débat n’a toujours pas commencé. «L’ambiance est très bonne. Tout le monde prend des selfies avec l’invité. Nous allons manger dans une grande salle. J’ignore pour l’instant le menu, mais les tables portent des noms autour du thème de la télévision et des chaînes avec lesquelles Zemmour a collaboré. Il y'a par exemple la table "On n’est pas couché"», rapporte-t-il.



Voilà qui ne ravira pas Laurent Ruquier, l’ancien présentateur d’«On n’est pas couché» sur France 2, dont Eric Zemmour fut longtemps l’un des chroniqueurs, Ruquier s’en mordant aujourd’hui les doigts.

Image: sda

Candidature le 5 décembre?

Yves Nidegger, conseiller national UDC genevois, participe à la soirée. Eventerait-il un secret? «J’ai déjeuné à midi avec Zemmour et j’ai cru comprendre qu’il se déclarerait candidat le 5 décembre dans son meeting au Zénith à Paris», déclare-t-il devant l'hôtel.

«Le déjeuner avec Zemmour de ce midi a eu lieu dans un domicile privé situé à côté de mon étude, à Champel», précise l’élu genevois, qui est avocat. «Aller au restaurant, c’était risquer d’y croiser des fascistoïdes», ainsi qu’Yves Nidegger nomme les antifascistes opposés à Eric Zemmour.

A propos des idées de Zemmour, le conseiller national UDC estime que sa «défense de l’Occident» et «son thème du grand remplacement» intéressent aussi pour la Suisse. Image: watson

«Genève antifa»

Au centre-ville, près d'un millier de personnes manifestent contre la venue du polémiste français. Pour l'instant, l'ambiance sur place est plutôt bonne, constate notre journaliste. Il y a de la musique et les gens dansent. De temps à autre, tout le monde crie «Genève antifa», ou «Zemmour casse-toi». Parfois, des manifestants cagoulés demandent aux participants de ne pas filmer.

Image: watson

Parti de la place Lise-Girardin, le cortège a été organisé par plus de 60 organisations de gauche, la gouvernementale comme une branche des antifas.

Thomas Vachetta, l’un des organisateurs de la manif anti-Zemmour devant partir de la place Lise-Girardin, joint par watson, l’affirme:

«Ça se passera bien. Il n’y aura pas de violence venant de nos rangs»

Une place à 200 francs

Eric Bertinat, conseiller municipal UDC de la Ville de Genève, vient dire un mot à la presse. Il condamne l’atmosphère de «violence» entourant la venue d’Eric Zemmour à Genève. Cela lui rappelle l’agitation qui avait prévalu lors de la visite il y à longtemps dans la cité de Calvin de l’ancien président du Front National Jean-Marie Le Pen.

Eric Bertinat a payé 200 francs pour venir écouter Zemmour. Image: watson

«Combien avez-vous payé votre place ce soir pour le débat avec Eric Zemmour?» «200 francs», répond l’élu genevois, qui ajoute: «J’espère que cela permettra à l’organisatrice de cet événement de rentrer dans ses frais.»

Rappelons que la rencontre de ce soir est aussi cool voire avant tout une opération de récolte de fonds devant contribuer au financement de sa campagne électorale, si il est candidat, ce qui ne semble plus faire de doute.