«La loi Covid-19, c'est un apartheid sanitaire!»



La Loi Covid: «nécessaire» ou «apartheid sanitaire»?

Le peuple est appelé à s'exprimer sur la «Loi Covid» le 13 juin prochain. Les débats font rage et les arguments fusent dans tous les sens. Pour vous aider à y voir clair, voici un duel entre Alain Ribaux (PLR, NE) et Werner Boxler (Les Amis de la Constitution). Go!

Son petit nom officiel et barbare? La «Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19». Mais depuis un bon moment déjà, on la surnomme la «Loi Covid». Elle permet au Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes pour lutter contre les conséquences négatives de la pandémie.

Le peuple est appelé à s'exprimer sur cette loi le 13 juin prochain. Les débats font rage, les camps sont retranchés et les arguments fusent dans tous les sens. Qui est «pour» qui est «contre»? Pour vous aider à y voir clair, voici un duel entre le conseiller d'Etat Alain Ribaux (PLR, NE) et Werner Boxler (Les Amis de la Constitution).

