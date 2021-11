Vidéo: watson

Tous les trains sont supprimés entre Lausanne et Genève

Depuis 17h00, le trafic ferroviaire est paralysé entre Lausanne et Genève suite à un affaissement en bordure de voie survenu à la hauteur de Tolochenaz. La perturbation va durer jusqu’à la fin du service.

Plus aucun train ne circule entre Lausanne et Genève ce soir. Depuis 17h00, le trafic ferroviaire est paralysé en raison d'un affaissement en bordure de voie survenu à la hauteur de Tolochenaz (VD).

Des travaux sont en cours pour remettre en état les voies, déclarent les CFF. Il est prévu qu’ils durent jusque dans la soirée; la perturbation va donc durer jusqu’à la fin du service.

Selon nos informations, des personnes voyageant entre Lausanne et Genève ont été contraintes de descendre du train à Morges.

Des bus de remplacement prévus

Survenue en pleine heure de pointe, la panne a privé énormément d'usagers de train, ce qui a provoqué des scènes de chaos dans les gares de Morges et de Lausanne. 👇

Les trains Regioexpress effectuent la liaison entre Genève et Allaman et entre Lausanne et Morges. Un service de bus de remplacement est en cours de mise en place entre Morges et Allaman, écrivent les CFF dans un communiqué.

(hkr/asi)