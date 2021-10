Vidéo: watson

Vidéo

Tu sais ce que c’est «un homme déconstruit»?

Les déconstructions, notamment celles des rôles de genre prédéfinis, se font de plus en plus leur place dans le débat de société. On en a parlé avec une psychologue sociale et un activiste des masculinités.

Un homme doit être fort, puissant et protecteur. Il doit avoir du succès, que ce soit financièrement ou avec les femmes. Il ne montre pas ses émotions et ne demande jamais d’aide. Tous ces stéréotypes nuisent aujourd’hui non seulement à la santé (et la survie) des femmes et des personnes LGBTQIA+, mais aussi à celle des hommes.

Les choses sont pourtant en train de changer. Les occasions de parler de la masculinité et d’en débattre ont fleuri ces dernières années. L’émission «Entre mecs» du youtubeur français Ben Névert, qui vient d'ailleurs de sortir son premier livre, et les podcasts «Mansplaining» et «Les Couilles sur la Table» décortiquent la «déconstruction» et comptent des milliers de vues et d’écoutes.

Mais c’est quoi exactement, un homme déconstruit? Pour mieux comprendre, on a discuté avec Giulia Valsecchi, psychologue sociale à l’Université de Genève et Juste Quentin, autrice et activiste des masculinités.👇