Vidéo: watson

Ces vaches suisses ont la «fièvre du printemps»

Pour annoncer la fin de l'hiver, les Américains ont Phil la marmotte et nous, on a des vaches. Dans cette vidéo très «cute», vous allez voir des vaches contentes de pouvoir prendre le soleil.

Plus de «Suisse»

L'équinoxe du 20 mars signe le début du printemps. Dans nos contrées, la nouvelle saison est également marquée par nos vaches qui retrouvent leurs prairies. On appelle cela, la mise en pâture.

La plupart des vaches que vous pouvez voir dans cette vidéo sont celles de Christian Tüscher, un agriculteur dans la ville bernoise de Ziegelried. Depuis des années, il poste sur les réseaux sociaux des vidéos toute choupie de ses animaux et fait régulièrement le buzz avec eux dans le but d'éduquer et sensibiliser le public au fonctionnement d'une ferme biologique en Suisse.

A ce moment de l'année, il est facile de deviner pourquoi les vaches sont si heureuses.

«Dès qu'il fait plus chaud, vous remarquez à quel point les animaux de la grange sont agités» Christian Tüscher

En effet, les vaches semblent savoir qu'elles seront bientôt de nouveau autorisées à sortir. «Elles ressentent probablement aussi la fièvre du printemps et sont heureuses de pouvoir à nouveau sortir dans la prairie», explique l'agriculteur. Il mentionne également que ses vaches peuvent sortir toute l'année. En effet, une partie de la grange a été aménagée pour qu'elles puissent profiter de l'air libre. L'agriculteur ne laisse pas sortir ses bêtes au pâturage en hiver pour deux raisons. Premièrement, elles ne trouvent pas de nourriture et deuxièmement, elles causeraient des dégâts sur le sol humide qui auraient une incidence sur la pousse de l'herbe. D'ailleurs, la plupart des domaines agricoles font de même.



(sbo)



Vidéo: watson

Pour les fans de «30 millions d'amis»

Un éléphanteau vient chatouiller un journaliste en plein direct

Vidéo: watson

Une chèvre pousse une poussette avec ses pa-pattes et c'est trop chou!

Vidéo: watson

Cet oiseau rare attend patiemment un mâle pour sauver son espèce

Vidéo: watson