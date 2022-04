Dans les 427 vins suisses choisir par Le Parker, 95 vins valaisans se sont classé parmi les plus «remarquables». (sia)

Comme le guide Michelin pour la gastronomie, le Parker est un événement incontournable pour les vignerons du monde. Pour cette édition, Stephan Reinhard, journaliste spécialisé et attitré pour la Suisse, a dégusté 427 vins du pays, rapporte Le Nouvelliste vendredi.

Et le meilleur vin de Suisse est... valaisan

Le Parker est l’une des publications les plus influentes de l'univers du vin. En 2022, 427 vins suisses ont été dégustés et les résultats sont tombés.

