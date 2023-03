C'est la première fois qu'un vin suisse se voit gratifié de ce score exceptionnel.

Cette vigneronne a fait ce que personne n'avait réussi en Suisse

Un honneur attribué par le Wine Advocate-Robert Parker, LA référence en matière de vins à l'échelle internationale.



100 points. Le Saint-Graal. L'équivalent du titre de «l'un des meilleurs vins du monde». Un score parfait qu'aucun vigneron suisse n'était encore parvenu à atteindre. C'était sans compter sur une vigneronne valaisanne: Marie-Thérèse Chappaz et sa Petite Arvine ont finalement réalisé la prouesse historique, annonce mercredi le Gault&Millau.

Elle était passée à quelques points du score parfait à plusieurs reprises. Marie-Thérèse Chappaz a finalement obtenu la note maximale en 2023. image: facebook

C'est avec son vin doux «Grain par Grain, Petite Arvine, Domaine des Claives» que la Valaisanne a conquis le coeur du jury. De nombreux cépages de cette viticultrice bio prennent pied et le soleil sur les collines de Fully.

De nombreux vins suisses

La note maximale a été attribuée par Stephan Reinhardt, critique pour le magazine Robert Parker-Wine Advocate et responsable de la Suisse depuis des années. Pour cette édition, l'expert a principalement goûté les millésimes 2020 et 2021.

Son coup de cœur figure parmi de nombreux autres vins suisses: l'expert a trempé les lèvres dans pas moins de 281 nectars, de 67 producteurs différents - dont 14 en Valais, neuf dans la Région des Trois-Lacs, huit au Tessin, cinq dans le canton de Vaud et un à Genève, précise Gault&Millau.

Le Parker, qu'est-ce que c'est?

Le célèbre guide est la référence en matière œnologique depuis plus de trente ans. La publication, l'une des plus importantes et les plus influentes dans le monde du vin à l’échelle internationale, accorde des notes comprises entre 96 et 100 à des vins exceptionnels.

Pour espérer tremper à votre tour les lèvres dans la Petite Arvine primée de Marie-Thérèse Chappaz, il va falloir vous armer de patience. Les bouteilles de ce millésime seront aussi rares que convoitées. Si le prix de la bouteille ayant atteint la note de 100 devrait avoisiner les 400 francs, selon nos confrères de Gault&Millau, vous pourrez toutefois vous procurer d'autres nectars Marie-Thérèse Chappaz à des prix bien plus doux. (mbr)