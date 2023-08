Viol collectif à Magaluf: un Suisse serait parmi les 6 suspects

Les six suspects ont été arrêtés à Magaluf. Ils sont désormais en détention provisoire et ont été présentés à la justice mardi, a rapporté mercredi le quotidien majorquin Diario de Mallorca.

Le groupe aurait violé la jeune femme et filmé son acte. La jeune fille a réussi à s'échapper de la chambre, a couru dans la rue où elle a appelé à l'aide. Des employés de l'hôtel l'ont vue et ont alerté la police.

< strong>La victime est une jeune Britannique de 18 ans, ont rapporté mercredi les médias espagnols citant la police. Selon ces derniers, les six jeunes hommes, tous âgés d'une vingtaine d'années, ont fait la connaissance de la victime lors d'une fête à Magaluf, dans la baie de Palma, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Lundi, vers 05h00, ils ont emmené la jeune fille dans sa chambre d'hôtel.

Plus de «Suisse»

Le Conseil fédéral veut faire des économies et voici où il pense trancher

Voici les deux plus gros émetteurs de CO₂ de Suisse

Voici le top 10 des patrons les plus payés de Suisse

Découvrez si votre nom de famille fait partie des plus répandus en Romandie

Les plus lus

Crise ferroviaire franco-suisse: «On a huit mois pour trouver une solution»

Va-t-on vers un divorce définitif entre les partenaires suisses et français de la ligne de train Bienne-Belfort qui mène à Paris? watson a posé la question de part et d'autre de la frontière.

Dans les couples, on appelle ça «faire un break». Eh bien, c’est ce que font les partenaires suisses et français de la ligne ferroviaire Bienne-Belfort. Il faut à présent éviter que le break se transforme en divorce. «On a huit mois pour trouver une solution», prévient le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard, membre de la commission des transports et des télécommunications au parlement, à Berne.