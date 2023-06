Berne change la définition du viol en Suisse

Le National devrait en revanche maintenir sa position sur le pédopiégeage et insister pour que la sollicitation d'enfants en ligne dans une perspective d'abus sexuel soit punie. (ats/jch)

Les députés devraient également faire un pas envers leurs collègues à propos de la peine plancher pour le viol avec contrainte, fixée à un an, et l'âge de prescription pour les victimes d'agression sexuelles, qui serait maintenu à 12 ans.

En mars, les sénateurs ont tacitement adopté une troisième formulation. Basée sur le refus, elle mentionne explicitement l'état de sidération. La solution couvre la situation où le refus ne peut être exprimé et permet de sortir de l'impasse, selon eux. La commission compétente du National propose de s'y rallier.

La question de la définition du viol est revenue, jeudi, au National et a trouvé son épilogue. Après plusieurs allers-retours, les députés devraient adopter la formulation du Conseil des Etats par 118 voix contre 65. Basée sur le refus, elle prend en compte l'état de sidération de la victime.

A l'heure actuelle, la peine plancher pour le viol avec contrainte est fixée à un an de prison.

A l'heure actuelle, la peine plancher pour le viol avec contrainte est fixée à un an de prison. Keystone

