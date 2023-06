Le Valais généreux pour fêter la présidence de Viola Amherd

Viola Ahmerd a fait la fierté de son canton du Valais lors de son élection en 2019. Image: KEYSTONE

Le Valais prépare une méga-fête pour Viola Amherd et ça va coûter cher

La réception de la future présidente de la Confédération Viola Amherd coûtera au canton du Valais jusqu'à 350 000 francs. C'est nettement plus que ce qui a été payé pour les cérémonies des précédents présidents de la Confédération.

Adrien Woeffray et Thomas Jossen / ch media

C'est un accueil de première classe que le Valais lui a réservé le 13 décembre 2018. Viola Amherd avait été élue au Conseil fédéral une semaine auparavant – son apogée politique provisoire. Le point culminant musical de ce jeudi de décembre a suivi à une heure tardive.

Les trois femmes les plus célèbres du Haut-Valais ont couplé leurs talents musicaux sur la scène de la Simplonhalle: les chanteuses Stefanie Heinzmann et Sina ont interprété Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye. Vers la fin de la chanson, Viola Amherd elle-même est montée sur scène, a dansé et chanté.

En décembre, Amherd sera probablement élue présidente de la Confédération pour l'année 2024. Comme il se doit, un accueil lui sera réservé dans son canton, juste avant Noël, le 21 décembre 2023. Mi-mai, le Conseil d'Etat avait décidé de mettre à disposition un «budget maximal» de 350 000 francs pour les festivités, comme l'a confirmé la chancelière d'Etat Monique Albrecht, interrogée par le Walliser Bote.

La moitié du coût total de la réception d'avant Noël devrait être prise en charge par la commune de Brigue-Glis. Déjà après l'élection probable d'Amherd le 13 décembre, le canton du Valais offrira un apéro au Palais fédéral. Les coûts sont inclus dans le montant maximal, ils sont entièrement pris en charge par le canton du Valais.

Même si le budget de 350 000 francs n'est pas entièrement utilisé, la réception de Viola Amherd devrait être la plus chère de l'histoire récente. C'est ce que révèle une enquête menée auprès des chancelleries des cantons d'origine des anciens présidents de la Confédération.

En comparaison avec les autres conseiller fédéraux

En très peu de temps, le Conseil fédéral a été présidé deux fois par un membre de l'UDC: en 2019 par l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer du canton de Zurich et en 2021 par le Vaudois Guy Parmelin. Pour Parmelin, le canton de Vaud a déboursé 32 820 francs, le montant le plus bas de ces huit dernières années. Zurich s'en est même tiré à bon compte, Ueli Maurer ayant renoncé à une cérémonie dans son canton d'origine en 2019.

En moyenne, environ 153 000 francs ont été dépensés pour les réceptions des présidents de la Confédération depuis 2017 - si l'on ajoute la non-réception d'Ueli Maurer en 2019. Les dépenses effectuées pour les magistrats du PS et du PLR se situent exactement dans cette moyenne. Le canton de Fribourg a dû organiser deux réceptions: Alain Berset était président de la Confédération en 2018 et l'est de nouveau actuellement. En 2022, Fribourg a dépensé 135 000 francs, en 2017 environ 200 000. Simonetta Sommaruga a dirigé le pays en tant que présidente de la Confédération en 2020. Le canton de Berne a dépensé 130 000 francs pour la recevoir.

Remettre à plus tard n'est pas annuler

Le Tessin et le président de la Confédération Ignazio Cassis ont rattrapé la cérémonie des honneurs présidentiels vers la fin de son mandat en septembre 2022, en raison du Covid-19. Coût: environ 150 000 francs.

Les cantons se montrent apparemment très généreux lorsqu'il s'agit de fêter des magistrates du centre. En 2017, le canton d'Argovie a dépensé environ 230 000 francs pour la réception de Doris Leuthard. Les prochaines festivités pour Amherd pourraient dépasser ce cadre avec un budget de 350 000 francs; le canton du Valais serait le leader en matière de fêtes. La chancelière d'Etat Albrecht déclare à ce sujet:

«L'expérience montre que les coûts effectifs seront finalement inférieurs»

Et: «Le canton tient à ce que les festivités puissent se dérouler dans un cadre digne et approprié (également sur le plan financier)».

