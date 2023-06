Ciao, Alain! keystone (montage watson, obviously)

Sondage

Votre conseiller fédéral préféré s'en va: vous êtes au fond du bac?

Le conseiller fédéral le plus dans le game de la Confédération a subitement annoncé sa démission. La Suisse est sous le choc. Et vous, vous en pensez quoi?

Il est le conseiller fédéral le plus populaire, le plus médiatisé, le plus billingue. Le plus détesté, aussi. Le plus tout. Mais c'est bientôt terminé: Alain Berset a annoncé mercredi qu'il mettait fin à son mandat au Conseil fédéral à la fin de la législature actuelle.

L'annonce est arrivée peu après midi comme un boulet de canon et a ébranlé les salles de rédaction comme les foyers suisses.

La démission de Berset, ça vous a surpris? Complètement Oui, même s'il faut avouer qu'il était là depuis 12 ans Pas du tout: c'est la fin du Covid et puis il a des casseroles Qui, ça? Je sors de quinze ans de coma ce matin.

Le Fribourgeois ne part toutefois pas tout de suite. Il faudra atteindre décembre prochain pour voir le Parlement remplacer le conseiller fédéral socialiste.

Vous êtes content de le voir partir? Non, je l'adore, J'aurais aimé qu'il reste encore dix ans à son poste. Je l'appréciais. Mais bon, il a fait son temps. Oui. Je le déteste. Il aurait dû partir plus tôt. Tant qu'on a Guy Parmelin et ses caisses de Chasselas à Berne, ça me va

Maintenant que l'annonce est connue... comment vous sentez-vous?

Quelle est l'émotion qui domine en vous avec cette annonce? Je suis stupéfait Pas surpris, mais perplexe tout de même Je suis content: place à du neuf Je m'en réjouis. Je le détestais. Ciao! Je suis triste, mais je m'en remettrai Je suis vraiment malheureux

Alain Berset a annoncé vouloir tourner la page du Conseil fédéral, ayant fait le tour du propriétaire. Il a expliqué vouloir respecter les «temps institutionnels», comprendre: partir à la fin de son mandat de quatre ans au lieu de démissionner en cours de route — comme le font beaucoup de conseillers fédéraux.

La fin du Covid l'explique aussi, selon lui: c'est la fin d'un cycle. Vous y croyez, vous?

Pourquoi pensez-vous que Berset part? Il a fait son temps et désire partir, comme il le dit Il a traîné trop de casseroles Il a peur de ne pas être réélu en décembre C'est une stratégie du PS pour la répartition des sièges au Conseil fédéral Il devient entrepreneur et part ouvrir une usine de chapeaux

En tant que ministre de la Santé durant la pandémie, Berset aura clivé une partie de l'opinion publique avec les mesures anti-Covid décidées par le Conseil fédéral.

Que pensez-vous de l'action de Berset durant le Covid? Avec le recul, sa gestion de la pandémie était vraiment excellente. Il a pris des décisions difficiles, mais s'est montré équilibré. Il a fait pas mal d'erreurs, mais qui s'en est mieux sorti? On lui pardonne. Il a fait énormément d'erreurs, sa gestion était mauvaise. Il en a profité pour diriger la Suisse comme un dictateur! C'est une honte.

En tout cas, c'est fait: le ministre est désormais sur le départ! Ces six prochains mois seront ses derniers à l'exécutif suprême du pays.

Alain Berset va-t-il vous manquer? Ouuiiiiii 😭 Un peu, quand même Pas vraiment. C'est un politicien comme un autre. Pas du tout! Bon débarras! De toute façon, Berset n'a jamais existé, c'était un reptilien contrôlé par la 5G