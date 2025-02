Image: KEYSTONE

Viola Amherd auditionnée

La cheffe du Département fédéral de la défense a été auditionnée par la Délégation des finances sur l'avancement des projets de son département.

La délégation avait fait part de ses préoccupations concernant sept des projets d'armement et d'informatique les plus importants du DDPS, estimés à 19 milliards de francs, en décembre dernier.

Le nouveau système de surveillance de l'espace aérien suisse est retardé. L'introduction d'un nouveau logiciel informatique est en suspens. Le remplacement des systèmes de télécommunications mobiles de l'armée pourrait échouer. Le nouveau réseau de commandement de l'armée prend un retard considérable. Idem pour le projet clé «réseau de données sécurisé Plus».

Avancement des projets

La délégation a auditionné la ministre de tutelle Viola Amherd et les responsables du DDPS afin de juger des progrès réalisés et d'évaluer les mesures à prendre, indiquent vendredi les services du Parlement. L'accent a été mis sur l'amélioration des projets au moyen de mesures concrètes, sur le respect des délais et des coûts ainsi que sur les enseignements tirés des expériences passées.

Les discussions ont aussi porté sur la réduction des risques et des dépendances des projets grâce à une amélioration de la surveillance et du pilotage à l’échelle du département. Le DDPS a pris des mesures, conclut la Délégation des finances.

Les causes ont été analysées, la procédure d'acquisition revue et la surveillance interne renforcée.

La Délégation des finances ajoute toutefois qu'en plus des mesures qu’il a déjà prises, le département de Viola Amherd doit poursuivre ses efforts pour stabiliser à long terme les projets critiques les plus importants et réduire les risques financiers ainsi que les risques en termes de délais et de réputation.

Toutes les possibilités légales doivent être utilisées pour faire valoir les droits de la Confédération vis-à-vis des fournisseurs. Par ailleurs, le DDPS doit continuer à améliorer la vue d'ensemble des projets importants et leur pilotage à l'échelle du département.

La délégation attend du département qu'il informe de manière transparente de l'avancement des projets, et qu'il lui présente une planification réaliste et respecte les délais et les coûts. Une nouvelle séance doit avoir lieu vers l'été pour faire le point sur ces projets avec le nouveau chef du département.

Rappelons que face aux critiques, Viola Amherd avait défendu fin janvier le travail de son département. Accompagnée notamment du chef de l'armée et du chef de l'armement, elle avait reconnu avoir mal évalué l'intérêt du public pour les projets militaires. (ats/cru)