Voici l'homme pressenti pour succéder à Viola Amherd (et les autres)

Le Centre ne va pas tarder à informer concernant le processus interne au parti et au groupe parlementaire pour la succession de Viola Amherd. Une réunion des cadres du parti est prévue lundi prochain, elle sera suivie d'une conférence de presse. (jah/ats)

Parmi les autres papables cités régulièrement, on retrouve le conseiller national Martin Candinas (GR), président du Conseil national en 2023 ou le conseiller aux Etats Benedikt Würth (SG).

L'annonce de Gerhard Pfister en début d'année pour fin juin a alimenté les rumeurs sur un départ de Viola Amherd, et sur son propre intérêt pour le poste. Sans se prononcer clairement, le Zougois ne l'a jusqu'ici pas exclu.

Plus de «Suisse»

La boss de la plus grande caisse maladie de Suisse justifie les primes

Les plus lus

IKEA prend une mesure forte contre les chiens: «Quelqu'un a été mordu»

Le magasin d'Aubonne ne permet plus aux clients de faire leurs courses avec leur chien en laisse. En cause: des pipis intempestifs et une morsure.

«Les chiens, même tenus en laisse, doivent rester dehors.» A l'entrée du site IKEA d'Aubonne, un grand panneau avertit désormais les clients que les règles ont changé. Alors qu'il était possible, par le passé, de faire ses courses avec son animal de compagnie tenu en laisse, le magasin vaudois a décidé de modifier son règlement intérieur.