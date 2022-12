Symptômes grippaux? Vous n'êtes pas seul, une vague frappe la Suisse 🤒

Image: sda

C'est indéniable, la grippe gagne du terrain en Suisse. Selon l'Office fédéral de la santé publique, l'épidémie a commencé plus tôt cette année.

La grippe revient en force en Suisse. Dans la semaine du 26 novembre au 2 décembre, l'Office fédéral de la santé publique a compté 89 consultations pour des affections grippales pour 100 000 habitants, contre 52 la semaine précédente. C'est ce qui ressort des chiffres du système de déclaration national Sentinella.

L'épidémie de grippe a débuté un peu plus tôt cette année, explique l'OFSP lundi dans son bulletin. La tranche d'âge la plus touchée est celle des 15-29 ans. Le nombre de consultations pour suspicion de grippe est le plus faible chez les enfants de moins de 4 ans.

Le taux de consultations le plus élevé (158 pour 100 000 habitants) revient à la région de surveillance Grisons/Tessin. Le taux le plus bas (63) est enregistré dans la région Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure.

Les virus les plus fréquemment détectés au cours de la semaine 48 auraient été le Sras-CoV-2 (Covid), les rhinovirus (les rhumes) et l'influenza (les grippe). Les cas de maladies signalés dans le cadre de la surveillance Sentinella sont basés sur des diagnostics cliniques suspects.

Selon l'OFSP, il faut tenir compte, dans les évaluations et leur interprétation, du fait que la pandémie Covid-19 a toujours un impact sur la pertinence des données de la surveillance Sentinella. Le nombre de cas est supérieur au niveau des quatre dernières saisons pour la même période. En raison de cela, l'OFSP part du principe que l'épidémie de grippe a commencé légèrement plus tôt.(jah/ats)