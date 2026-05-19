Un an après le drame, Blatten est de nouveau sur le qui-vive

Le glacier d'Oigschtchummun menace de partiellement s'effondrer. L’Etat du Valais tempère les inquiétudes.

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Un peu moins d'un an après l'effondrement du Petit Nesthorn du 28 mai 2025, Blatten (VS) est à nouveau sur le qui-vive. Cette fois, c'est le glacier d'Oigschtchummun qui menace de partiellement s'effondrer. L'Etat du Valais tempère les inquiétudes.

Le glacier d'Oigschtchummun se trouve au sud de Fafleralp, en-dessous du Breitlauijoch. Son front est situé à environ 2600 mètres d’altitude. Des glissements de terrain isolés y ont été observés ces derniers mois. Il fait désormais l'objet d'une surveillance accrue, indique la commune de Blatten sur son site Internet depuis lundi.

«Les raisons de l'avancée du glacier ne peuvent pas être déterminées définitivement. Il semble plus probable que l'augmentation des chutes de pierres, tant sur le glacier d'Oigschtchummun que sur celui du Birch, soit déterminante pour expliquer l'avancée du front glaciaire» Le Service valaisan des dangers naturels (SDANA), joint par Keystone-ATS

Le Service valaisan des dangers naturels précise: «Il convient toutefois de mentionner qu’une avancée marquée du glacier d'Oigschtchummun avait a déjà eu lieu dans les années 1980».

Propos plutôt rassurants

Le SDANA se veut toutefois rassurant: «les premières conclusions ne laissent pas présager un éboulement sur le glacier situé en contrebas, comme ce fut le cas au Petit Nesthorn». Et de détailler: «Les vols de reconnaissance effectués jusqu’à présent (ndlr: notamment les 2 avril et 1er mai dans la région du Oigschtchummun) n’ont révélé aucun signe allant dans ce sens. A l'heure actuelle, nous ne pensons donc pas que la situation puisse être directement comparée à celle du glacier de Birch».

Verdict fin mai?

De nombreuses observations et analyses d'images satellites ont ainsi révélé des anomalies. Le glacier a été cartographié à l'aide d'un laser (LIDAR), le 9 mai. Une modélisation détaillée est en cours d'élaboration à partir de ces données. Depuis le 13 mai, une caméra spéciale a été installée, permettant une surveillance continue du secteur.

Les données récoltées sont désormais analysées en continu par des spécialistes. «Les résultats seront disponibles d'ici la fin du mois de mai et permettront une évaluation précise de la situation», précisent encore les autorités de la commune de Blatten.

Jusqu'en plaine sans faire de dégât

D'ici là, la route cantonale entre Stampbach et Fafleralp, ainsi que le sentier de randonnée Eisten (depuis Geriin) – Kühmatt – Fafleralp, resteront fermés par mesure de sécurité.

«Les volumes de rupture sur lesquels se basent les modélisations actuelles ne reposent pas encore sur une analyse approfondie», précise le SDANA, qui, pour l'instant, ne chiffre pas le nombre de m3 qui pourrait se décrocher de la paroi. «C'est pourquoi il est nécessaire de mener des études complémentaires sur le terrain et les volumes de rupture potentiels».

«Pour l'heure, une petite quantité de glace s'est accumulée jusqu'en plaine sans toutefois provoquer de dégât»

«Concernant la rivière Lonza qui traverse une partie du Lötschental, un risque subsiste que certains matériaux l'atteignent, mais la probabilité reste actuellement très faible», conclut enfin le SDANA. (ats/fv)