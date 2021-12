Vaud a retiré 130 permis de conduire pour nuisance sonore

Le mois de mai 2021 a vu naître une nouvelle lutte dans le canton de Vaud: celle contre les véhicules trop bruyants. Les dénonciations n'ont pas manqué.

Le canton de Vaud a intensifié depuis mai dernier la lutte contre les pics de bruit dus aux voitures ou motos techniquement modifiées. Une vingtaine d'opérations de contrôle ont été effectuées, aboutissant à plusieurs centaines de dénonciations.

Travaillant déjà en commun lors de contrôles routiers, les polices vaudoises et le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ont accru leur présence sur le terrain, aussi bien en zones urbaines et suburbaines qu'en secteurs de campagne ou en montagne, a expliqué, mardi, le canton dans un communiqué. Sur les 994 véhicules contrôlés, les autorités ont procédé à 376 dénonciations et ont saisi 53 plaques d'immatriculation. Au final, 132 permis de conduire ont été retirés.

Des saisies aux frais du propriétaire

Lors des contrôles, 25 engins motorisés ont par ailleurs été saisis sur le champ afin d'être examinés par les experts du SAN. Les composants non homologués identifiés sur ces engins ont été démontés et détruits aux frais de leur propriétaire. Ces différentes phases, y compris le traitement des véhicules saisis, correspondent à 425 heures d'engagement pour le personnel du SAN (265 pour les contrôles et 160 pour le démontage), détaille le canton.

Par ailleurs, un dispositif automatique de mesure du bruit a été installé dans plusieurs communes vaudoises. A l'Abbaye, un dépassement des 83 décibels découlant de la loi sur le bruit a été constaté dans 22% des cas hors localité. En sortie de localité, les dépassements ont représenté en moyenne 10% des mesures dans l'ensemble des communes testées.

Le SAN et les polices vaudoises poursuivront leur collaboration dans la lutte contre les nuisances sonores en 2022. Les contrôles seront encore multipliés l'an prochain, avertissent-ils. La présence de la police sur les cols alpins et préalpins restera une priorité. (ats/mndl)