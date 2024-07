Embouteillages persistants au tunnel du Gothard

Vendredi après-midi, le bouchon atteignait dix kilomètres dans le sens nord-sud. En direction du nord, le temps d'attente était de 40 minutes entre Quinto (TI) et Airolo (TI). (dal/ats)

Après avoir temporairement diminué vendredi soir, la colonne de véhicules à l'arrêt sur l'autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR) s'est à nouveau agrandie dans la nuit de vendredi à samedi, précise le TCS, sur le réseau social X (ex-Twitter). Dans l'autre sens, la colonne n'a jamais dépassé les 4 km samedi matin.

L'accalmie au tunnel du Gothard a été brève, vendredi soir. L'embouteillage en direction du sud s'est reconstitué dans la nuit pour atteindre 11 km à l'aube et se stabiliser à 14 km dès le milieu de la matinée.

Plus de «Suisse»

Malgré une accalmie temporaire vendredi soir, les embouteillages au tunnel du Gothard ont repris de plus belle dans la nuit.

Ce gradé suisse n'aurait pas dû jouer au plus malin avec les CFF

Les plus lus

La Confédération alerte sur un nuisible potentiellement destructeur

La vigilance est de mise en Suisse cet été. La menace? Le scarabée japonais. Apparu en 2017 au Tessin et plus récemment en Valais, cet insecte nuisible capable de causer de graves dommages et risque d'infester de nouvelles régions.

Il faut dire que ce coléoptère est très vorace. L'insecte se nourrit de plus de 400 espèces végétales (vigne, maïs, pommier, tomate, fraise, notamment) et constitue un grave danger pour l’agriculture, l’horticulture productrice et l’environnement, avertit jeudi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).