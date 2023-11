La vignette électronique 2024 sera disponible dès le 1er décembre

La version électronique sera disponible dès le mois de décembre. L'offre de la variante autocollante est toutefois maintenue.

La vignette autoroutière 2024 sera disponible pour la première fois sous forme électronique dès le 1er décembre. Introduite le 1er août, seule la vignette électronique 2023 pouvait être achetée jusqu'à présent. Ce que d'ailleurs la plupart des automobilistes avaient déjà fait au début de l'année sous la forme autocollante.

La vignette électronique est disponible sur le «Via Portal» de l'Office fédéral des douanes ou sur le site internet. Pour l'obtenir, il suffit de saisir la catégorie du véhicule, le pays d'immatriculation et le numéro de plaque. Contrairement à la vignette autocollante, achetée pour une voiture précise, la vignette électronique est liée à la plaque de contrôle.

Durée de validité identique

L'offre de la variante autocollante est maintenue. Mais le Conseil fédéral peut la supprimer si sa part dans les ventes totales tombe en dessous de 10%, soit environ un million de pièces, a décidé le Parlement.

Qu'elle soit électronique ou à coller, la vignette 2024 sera valable aussi longtemps qu'auparavant, soit du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2025 pour la somme de 40 francs.

Si le mode de contrôle de la vignette électronique a fait l'objet d'une controverse au Parlement, les Chambres fédérales se sont finalement mises d'accord sur des contrôles automatisés avec des installations fixes et des appareils mobiles. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en permanence et sur l'ensemble du territoire, mais en fonction des risques et de manière aléatoire. (ats/sia)