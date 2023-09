Ce Tessinois ivre n'aurait pas dû oublier de mettre le frein à main

Un conducteur suisse alcoolisé a laissé sa voiture sans frein à main à une station-service d'autoroute. Les conséquences ont été fatales.

Anja Leibacher / ch media

Le conducteur savait qu'il avait bu trop de bière, mais il s'est quand même assis derrière le volant. En février 2023, ce Tessinois de 50 ans a conduit ivre, peu avant minuit, sur l'A1 en direction de Berne.

Il s'est arrêté à une station service et a garé sa Smart sur le parking. Cependant, le conducteur n'était probablement plus très concentré. La marche arrière était encore engagée et le frein à main n'était pas suffisamment serré lorsqu'il a quitté sa voiture.

Des conséquences sur l'autoroute

Pendant que l'homme faisait ses achats au magasin de la station-service, son véhicule a reculé et est retourné sur l'autoroute. Là, une Skoda est entré en collision avec la Smart. Les deux voitures ont été endommagées, mais heureusement personne n'a été blessé.

Un témoin a filmé la scène.

Cette négligence va maintenant coûter cher au conducteur tessinois. D'une part, il a conduit en état d'ébriété (plus d'un pour mille d'alcool dans le sang), d'autre part, il n'a pas correctement sécurisé sa voiture.

Une sacrée amende

Le quinquagénaire est condamné avec sursis à 30 jours-amendes à 70 francs. Il doit également payer une amende de 600 francs et des frais de justice de 800 francs. En ajoutant les frais de la police de 520 francs, il doit donc débourser près de 2000 francs.