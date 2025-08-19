Huit magasins sur dix acceptent Twint en Suisse. Image: Keystone

Twint compte plus de 6 millions d'utilisateurs

De plus en plus de personnes utilisent Twint pour payer avec leur smartphone, indique la marque, qui revendique 6 millions d'utilisateurs en Suisse. Environ 81% des magasins acceptent ce moyen de paiement.

Le système de paiement numérique Twint a revendiqué plus de 6 millions d'utilisateurs à la fin du premier semestre. Ces derniers ont effectué 773 millions de transactions en 2024, soit un bond de 31% sur un an.

Cette croissance souligne la demande de services de paiement mobiles et notamment pour les achats en caisse, indique un communiqué paru mardi. Soutenant cette expansion, environ 81% des magasins acceptent ce moyen de paiement et 84% des boutiques en ligne font de même.

«En tant que solution suisse de paiement numérique, Twint offre aux utilisatrices et utilisateurs et aux commerces une certaine indépendance vis-à-vis des groupes technologiques mondiaux», rappelle la marque dans un communiqué. Et d'ajouter:

«Non seulement le nombre d’utilisatrices et utilisateurs ne cesse d’augmenter, mais la clientèle Twint existante utilise également l’app de plus en plus souvent et dans des situations du quotidien de plus en plus variées.»

Une transaction sur quatre entre particuliers

Environ 75% des transactions sont commerciales (avec une majeure partie en présentiel), tandis qu'une transaction sur quatre se fait entre particuliers.

Propriété des banques cantonales vaudoise et zurichoise, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six et Worldline, la société a été fondée en 2016.

Début juillet, l'association des détaillants Swiss Retail Federation a déposé une plainte auprès de la Commission de la concurrence (Comco) contre Twint, lui reprochant «d'abuser de sa position de marché en prélevant des frais excessifs». (ats)