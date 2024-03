Accident mortel sur l’A1 dans le tunnel des Bruyères

La voie a été fermée durant plusieurs heures pour permettre aux secours d’intervenir et pour les besoins du constat. L'accident a nécessité une importante intervention, dont 6 patrouilles de la Gendarmerie vaudoise et 2 patrouilles de la Gendarmerie fribourgeoise, un hélicoptère de la REGA ainsi qu'un bataillon des sapeurs-pompiers Broye d'Estavayer. La police a lancé un appel à témoins. (chl/ats)

Le Ministère public fribourgeois a été informé. Les investigations ont été confiées à l’unité circulation de la Gendarmerie vaudoise, compétente sur ce secteur d’autoroute, afin de déterminer les causes et les circonstances précises de cet accident.

Ce bain de sang a choqué la Suisse

En 1823, un groupe de croyants pris d’une hystérie religieuse tua deux femmes. Les meurtres de Wildensbuch continuent de scandaliser de nos jours.

Johannes Peter, un paysan qui élevait seul ses enfants depuis 1806, son fils et ses cinq filles, Elisabetha, Margaretha, Susanna, Barbara et Magdalena, formaient une curieuse famille. Le chef de famille était décrit comme quelqu’un de convenable et de travailleur, mais aussi de querelleur, de malhonnête et de superstitieux.