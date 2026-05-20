bien ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
voiture

Il y aura de longs embouteillages ce week-end Pentecôte

Attention aux bouchons sur les routes ce week-end de Pentecôte

Le TCS prévoit pour vendredi un temps d'attente prolongé devant l'entrée nord du Gothard. Il est conseillé d'éviter les heures de pointe.
20.05.2026, 18:0520.05.2026, 18:34

Viasuisse et le TCS s'attendent à un trafic intense et à de longs embouteillages ce week-end de la Pentecôte. Samedi, 20 kilomètres de bouchons sont prévus devant le portail nord du tunnel du Gothard.

Les embouteillages pourraient ainsi durer deux fois plus qu'à l'Ascension. Selon Viasuisse, le week-end de l'Ascension est resté «dans des limites raisonnables» cette année, avec des bouchons de 10 kilomètres au maximum.

Voici où il va faire plus de 30° en Romandie ces prochains jours

Le TCS prévoit pour vendredi un temps d'attente prolongé devant l'entrée nord du Gothard. Il est conseillé d'éviter les heures de pointe. Les retours du lundi sont généralement moins chargés.

Depuis le 8 mai, la route du col du Gothard est à nouveau ouverte. Afin d'éviter le trafic de contournement à travers les communes voisines, la sortie d'autoroute prolongée de Göschenen a été remise en service à la belle saison. Cette bretelle d'une longueur de 3 km permet d'éviter l'engorgement de la route cantonale à partir de Wassen (UR) en cas de bouchons au portail nord du tunnel du Gothard.

(ats)

Thèmes
Le zoo de Zurich présente ses nouveaux ours à lunettes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
L'icône pop britannique Harry Styles a donné le coup d'envoi très attendu de sa nouvelle tournée mondiale intitulée «Together, together» à Amsterdam ce samedi soir. Un retour fracassant qui marque le début d'un marathon de 67 concerts répartis dans seulement sept villes clés, sous un format inédit de résidences prolongées.
Dès la mi-journée, des fans venus de toute l'Europe se pressaient devant la Johan Cruijff Arena. Pour l’occasion, le stade s'est transformé en discothèque géante. Fidèle à sa réputation d'icône de la mode, Harry Styles est apparu vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise bleue et d'une cravate à fleurs, arpentant une scène-écran monumentale entourée de quatre fosses immersives.
L’article